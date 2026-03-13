Българите изгледаха от пейката мачовете на отборите си в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единствените българи, които по стечение на обстоятелствата са част от отбори, участващи още в европейските клубни турнири - Мартин Георгиев и Пламен Андреев, изгледаха от пейката първите 1/8-финални срещу. Те са от Лигата на конференциите.

АЕК на Георгиев на практика се класира за следващата фаза след 4:0 на "Целие" в Словения. Десният защитник на националния отбор премина в гръцкия тим в края на миналата година от "Славия".

"Лех", в който младежкият национал Андреев е резервен вратар, падна 1:3 на полска земя от украинския "Шахтьор" (Донецк).

Юношата на "Левски", който е собственост на "Фейнерод", бе преместен през януари от испанския "Сантандер" в тима от Познан.

Реваншите са на 19 март.