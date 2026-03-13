Бивш халф на ЦСКА избра Молдова пред "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият халф на ЦСКА Марселино Кареасо, който бе искан от "Левски", предпочете да иде в Молдова.

Колумбийският футболист подписа с "Шериф" (Тираспол).

Там Кареасо ще играе със своя бивш съотборник при „армейците" - вратаря Иван Дюлгеров.

Колумбиецът игра за "червените" от 2022 до 2025 година, като бе сред титулярите. През миналото лято договорът му с ЦСКА изтече, но той отказа да преподпише, за да печели повече другаде.

След това като свободен агент отиде в кипърския "Аполон" (Лимасол), където се задържа само половин сезон и игра в 6 мача.