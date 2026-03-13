Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски". Проектът вече е в ход, след като беше осигурено финансиране от българското правителство на стойност от близо 1.5 млн. евро.

За първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено. Пистата ще бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство.

Пистата ще запази класическия си червен цвят, но ще бъде с полиуретанова настилка тип „сандвич", положена на място, и сертифицирана от World Athletics. Стартът на 110 м ще бъде изнесен зад старта на 100 м, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора

за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си.

При благоприятни атмосферни условия се очаква строително ремонтните дейности да приключат през месец юни. Необходимата организация за изпълнението на проекта вече е създадена.

„Страната ни ще разполага с модерна лекоатлетическа писта. Това е изключително важна стъпка за българската лека атлетика. Благодаря на Национална спортна база, на Министерството на младежта и спорта, и лично на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев, които подкрепиха реализацията на този проект и осигуриха необходимата приемственост между редовното и служебното правителство. Двете институции взеха предвид всички препоръки на БФЛА за качественото изпълнение на пистата. Именно това сътрудничество е от съществено значение за качествени проекти. Убеден съм, че обновената писта ще създаде още по-добри условия за подготовката на българските атлети и за провеждането на големи международни състезания у нас", заяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.