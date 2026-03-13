ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ски федерацията за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

Малена Замфирова Снимка: Startphoto.bg

От ски федерацията ни направиха специално изявление относно повили се информации за финансиране на лечението на Малена Замфирова.

16-годишната сноубордистка стана жертва на тежък инцидент в Чехия, където върху нея връхлетя скиор. Малена вече претърпя 2 операции в Австрия.

"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава. Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете", гласи изявлението.

Малена Замфирова

