България ще има и пети атлет на Световното първенство в зала

Поредна добра новина за българската лека атлетика. Страната ни ще има и пети атлет на Световното първенство в зала в Торун, Полша (20-22 март).

Световната атлетика потвърди днес участието на шампиона ни на 60 м с препятствия Станислав Станков. Така за първи път след Живко Виденов, който стартира на шампионата на планетата в зала в Лисабон 2001 г на 60 м с препятствия България ще има участник в тази дисциплина. За Станков това ще е първи старт на световно в зала при мъжете.

През 2021 г пак в Торун Станислав Станков участва в полуфиналите на 60 м с пр. на европейското първенство за мъже и жени. Година по-късно той бе покрил норматив за участие на СП в зала в Белград, но нелепа контузия го извади за дълго време от състезания.

„Радвам се, че ще участвам на Световното и България ще има още един атлет в Торун. Надявам се да се представя добре, въпреки кратката почивка след държавното първенство, коментира Станислав.

Освен Станков България ще бъде представена в Торун още от Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м) и Александра Начева (троен скок).

За последно страната ни е участвала на световно първенство в зала с толкова голям тим през 2018 в Бирмингам.