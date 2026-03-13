ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Краев с фамозен гол в Австралия (видео)

Двама противници преследват Божидар Краев. Снимка: facebook.com/wswanderersfc/

Божидар Краев се разписа при равенството 2:2 на своя "Уестърн Сидни Уондърърс" при гостуването на "Бризбейн Роър" в мач от 21-вия кръг на австралийската елитна лига.

В добавеното време на първата част бившият футболист на "Левски" получи топката отляво и стреля без забавяне през наказателното поле с левия крак, като вкара топката ефектно под напречната греда. Така резултатът стана 2:1 за тима от Сидни, като преди това Георгиос Вракас бе извел домакините напред, а Брендън Борело изравни за гостите в 35-ата минута. След почивката Ниал Том изравни за крайното 2:2.

"Уестърн Сидни Уондърърс" е на предпоследното 11-о място в класирането с 21 т.

Това е 5-и гол на Краев през сезона в първенство, като той е в отлична форма и се разписва неизменно в последните три мача. Има и 2 асистенции.

Също така се е разписал 2 пъти за купата.

