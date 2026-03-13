Падна 63-годишен рекорд в НБА

Шей Гилджъс-Александър вкара 35 точки за успеха на "Оклахома" над "Бостън" със 104:102 в мач от НБА, като в срещата също така постави и рекорд на цялата Лига. Той вече е номер 1 по брой последователни мачове с отбелязани 20 и повече точки, сваляйки от върха постижението на Уилт Чембърлейн, което беше неподобрено в продължение на 63 години.

Рекордът беше подобрен в третата част на мача по традиционен за актуалния носител на приза за МВП в Лигата, вкарвайки 20-ата си точка с атака със стрелба от средно разстояние. Така Гилджъс-Александър има вече 127 поредни мача с отбелязани 20 или повече точки.

Серията на канадеца започна на 1-и ноември 2024-а година, повече от 60 години след като приключи тази на легендарния Чембърлейн. Той постига резултата от 126 срещи в периода от 19-и октомври 1961-а година до 19-и януари 1963-а. Според информация на телевизия ЕСПН, серията приключва заради излизането на Чембърлейн от игра още в първата четвърт преди да е вкарал 20.

Но все пак Чембърлейн остава притежател на рекорди за най-много отбелязани точки в един мач – 100 точки, както и за най-много срещи с 30 точки (65), с 45 (14 мача), с 50 (седем) и с 60 (четири).