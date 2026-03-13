Марко Одермат с пета поредна световна купа в ските

Провалилият се на олимпиадата Марко Одермат спечели за пети пореден път световната купа по ски и се изравни по големи кристални глобуси с Марк Жирардели. На швейцареца му трябваше да финишира в топ 8 в спускането в Крушвел, а той даде трето време след Минсент Крихмайер (Австрия) и Джовани Францони (Италия).

Паралелно с това Одермат взе и малката световна купа в спускането за трета поредна година, след като неговият сънародник и герой от Милано/Кортина Франьо фон Алмен не завърши. Така малките кристални глобуси му станаха 10 в кариерата.