"Челси" задържа капитана си до 2032 г.

Защитникът на "Челси" Рийс Джеймс подписа нов дългосрочен договор с клуба. Това беше обявено на официалния уебсайт на клуба.

"Челси" с удоволствие съобщава, че капитанът на мъжкия отбор Рийс Джеймс подписа нов договор до 2032 година", се казва в съобщението.

"След първата си тренировка с „сините" на шестгодишна възраст, Рийс премина през нашата академия и се превърна в ключова фигура в първия отбор. Той е записал над 200 участия за "Челси", спечелвайки пет големи трофея, включително Шампионската лига през 2021 г. и две титли от световното клубно първенство на ФИФА, и е бил капитан на „сините" над 50 пъти", пишат от клуба.