"Реал" с Мбапе в реванша срещу "Сити"

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа заяви, че е уверен в присъствието на Килиан Мбапе за реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига. Френският ас лекува контузия на лявото коляно, заради която пропусна първия мач, спечелен 3:0 от испанците.

"Той е по-добре с всеки изминал ден. Няма да бъде с нас за мача с "Елче", но съм уверен, че ще пътува за Манчестър", каза специалистът на пресконференцията си.

Мбапе усука коляното си още в края на декември, като отпадна от тима за мача с "Бенфика" на 25 февруари, след като усети нова болка. Той не е играл оттогава. Нападателят е голмайстор на "Реал" през сезона с 38 попадения в 33 мача. Той трябва да бъде част и от националния тим на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия в края на март.