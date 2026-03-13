ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов №1 в Италия през февруари

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22462990 www.24chasa.bg

"Реал" с Мбапе в реванша срещу "Сити"

2364
СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа заяви, че е уверен в присъствието на Килиан Мбапе за реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига. Френският ас лекува контузия на лявото коляно, заради която пропусна първия мач, спечелен 3:0 от испанците.

"Той е по-добре с всеки изминал ден. Няма да бъде с нас за мача с "Елче", но съм уверен, че ще пътува за Манчестър", каза специалистът на пресконференцията си.

Мбапе усука коляното си още в края на декември, като отпадна от тима за мача с "Бенфика" на 25 февруари, след като усети нова болка. Той не е играл оттогава. Нападателят е голмайстор на "Реал" през сезона с 38 попадения в 33 мача. Той трябва да бъде част и от националния тим на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия в края на март.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание