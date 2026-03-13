Алекс Николов №1 в Италия през февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ас на България Алекс Николов бе определен за №1 в италианското първенство пред февруари.

22-годишният посрещач на "Лубе" събра миналия месец 92 точки (5 аса, 6 блока).

Те станаха част от 450-те, с които стана реализатор №1 на редовния сезон.

Алекс започна ударно и март с 26 точки за 3:1 като гост на шампиона "Тренто" в първа сеща от четвъртфиналния плейоф.

Играе се до 3 победи от 5 двубоя.

Най-големият син на легендата Владо Николов ще получи приза си за №1 през февруари преди втория мач, който е в неделя в Чивитанова.