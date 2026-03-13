Шефовете на БФС обсъдиха проблемите юношеския ни футбол с италиански спец

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев проведоха работна вечеря с Марко Марки, директор на Академия "Каляри" Xplay.

Марки е у нас като част от четиристранен договор между училище по математика „Питагор", 57-мо СУ „Св. Наум Охридски", УФК "Ботев" (София) и "Каляри". По него той провежда практическите занимания с треньори и наблюдава тренировки на деца.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите на детско-юношеския футбол на национално, европейско и световно ниво и възможността да се използват методики от Серия А у нас.

„Вниманието, което показвате към този проект е изключително важно за нас и показва отношението на БФС към детско-юношеския футбол, обърна се Марки към Иванов и Фурнаджиев. – В Каляри имаме щастието, че вече пет български деца се присъединиха към школата ни. Благодарение на това започна и съвместната ни работа с училище „Питагор", 57-мо СУ „Св. Наум Охридски" и УФК Ботев София. Работим със скаути из целия свят и щом те са ги избрали, аз вярвам в тяхното бъдеще. Българските деца са изключително талантливи."

Георги Иванов запозна италианския специалист със стратегическия проект "Мисия Талант", който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти. Партньор в тази ключова инициатива е белгийската компания Double Pass, глобален лидер в категоризацията на академии, която от години си сътрудничи с ФИФА.

Гостът бе уведомен и за решенията, взети по време на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги, на която София бе домакин.

Обсъдени бяха възможностите за приобщаване към футбола на хора с увреждания и в неравностойно положение, като Иванов подчерта, че Българският футболен съюз се присъединява към 14-ото издание на ежегодната глобална инициатива #TotalAccess Week of Action, чиято цел е да приобщи хората с увреждания и специални нужди към голямото футболно семейство.

Разгледани бяха варианти за партньорство с училище по математика „Питагор" и 57-мо СУ „Св. Наум Охридски".

На срещата присъстваха още собственикът на училище по математика „Питагор" Михаил Кръстев, директорът на 57 СУ Георги Сеизов, президентът на УФК Ботев София Красимир Първанов, Алесандро Калиа - президент сдружението на сардинците в България „Circolo Sarda 'Sardica'" и Асен Марков – мениджър „Спортно развитие" в училище по математика „Питагор" и преподавател в 57 СУ.

Академия Каляри Xplay е сред водещите школи в Италия по отношение на развитието на млади таланти. Към момента в нея вече се обучават пет български футболисти, за които отзивите са изключително позитивни.

Проектът се реализира в тясно сътрудничество с 57-мо СУ „Св. Наум Охридски", където учат голяма част от футболистите на Ботев София. Инициативата обхваща и възпитаниците на училище по математика „Питагор", подчертавайки ролята на физическата активност за интелектуалното развитие.