Веласкес намалява речите в съблекалнята на “Левски”

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще намали речите си към играчите преди началото на мачовете, като и на полувремената. Лидерите в Първа лига получиха няколко наказания заради забавяне на двубоите по тяхна вина.

“Има доста футболни неща, които да се кажат на почивката. Винаги се стремим да спазим нормите на терена и извън него. Най-вероятно трябва да отделям по-малко време за речи в съблекалнята. Що се отнася до този род ситуации ще се опитаме да спазваме тези правила. Не е нарочно, със сигурност”, каза Веласкес преди гостуването на “сините” на “Берое” в неделя. Спецът разкри, че нито един от играчите му няма да подцени срещата в Стара Загора.

Не е изключено дебют за “Левски” да запише последният нов на “Герена” Марко Дуганджич. Хърватинът подписа в началото на седмицата. А до привличането му се стигна, след като основният таран на “сините” Мустафа Сангаре е аут за 2 месеца заради травма.

