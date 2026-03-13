България ще участва с 8 атлети на Балканиадата в Турция

България ще бъде представена от осем състезатели на балканския шампионат по спортно ходене в Измир, Турция на 14 март.

Освен състезателите и официалните лица в Измир ще бъде и Мария Караджова, която е с категория на международен съдия по лека атлетика и ще бъде част от съдийския екип на първенството.

„Благодаря на усърдието на членовете на комисията „Атлетика извън стадион" към БФЛА за свършената работа по организацията на националния шампионат, селекцията на отбора, както и на спонсорите, които подпомогнаха спортното ходене." – коментира президентът на БФЛА Георги Павлов. – „За първи път през този век ще има два национални шампионата по спортно ходене в спортния календар на БФЛА – в Пловдив, който бе на шосе и на стадион в Хисаря, който предстои в края на април.

Радостното е, че имаме и международен съдия на балканския шампионат в Турция в лицето на Мария Караджова, което показва и високото ниво на

съдийството в България. Пожелавам успех на всички български атлети в Измир."

Ето и българския отбор:

Жени – полумаратон – Мария Ангелова

Девойки под 20 години – 10 км – Лазарина Христова, Пламена Георгиева

Девойки под 18 години – 5 км – Екатерина Павлова, Йоанна Радославова

Юноши под 20 години – 10 км – Дилян Мейдинов, Ашкън Али

Юноши под 18 години – 10 км - Мирослав Стоянов

Треньорски щаб и официални лица:

Господинка Жекова

Николай Янков

Елена Николаева

Красимир Тенджерски

Аня Темелкова

Атанас Димитров

Костадин Кисьов