Комисия одобри бургаската зала "Младост", вече е с акт 16

Комисия от различни институции е одобрила и дала зелена светлина за експлоатация на спортна зала "Младост" в Бургас, която претърпя мащабен ремонт, стартирал в края на 2024 година.

Иначе казано, спортният комплекс, строен преди 39 години вече има Акт 16 от сряда. Готов е да приема състезания от най-висок ранг по волейбол, художествена гимнастика, хандбал, бойни спортове.

Сефтето ще е на 22 март, когато на четвъртфинален плейоф в първенството по волейбол при мъжете ще се срещнат съгражданите от "Нефтохимик" и "Дея Спорт", което ще направи официалното откриване истински празник за Бургас с очаквания за пълна до дупка зала, която е с 1500 седящи места и куп екстри.

В тази фаза се играе до 2 победи от 3 мача. Следващите между двата отбора пак в зала "Младост" са на 25 и евентуално на 28 март, уточниха пред "24 часа" от НВЛ.