Министър Илиев присъства на работна среща на градовете домакини на Джиро д'Италия

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев приветства участниците в работната среща на градовете домакини на етапи от Джиро д'Италия в България.

„България е известна със своето гостоприемство. През последните години страната ни се утвърди като отличен домакин на спортни събития от най-висок ранг. Убеден съм, че с общите усилия на държавните институции, общините и всички партньори ще се справим отлично и с организацията на Джиро д'Италия у нас. Това е изключителна възможност не само да посрещнем едно от най-престижните състезания в световното колоездене, но и да представим красотата на България и спортния ѝ потенциал пред света. Благодаря ви за съдействието, партньорството и ангажираността към успешната подготовка и провеждане на това значимо събитие", заяви министър Илиев.

По време на работната среща бяха представени основните комуникационни и организационни аспекти, свързани с провеждането на събитието. Специален акцент беше поставен върху възможностите, които Джиро д'Италия предоставя чрез своята комуникационна платформа за популяризиране държавите домакини пред международната аудитория.