ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е сред 22-те държави срещу участието на Р...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22464287 www.24chasa.bg

Министър Илиев присъства на работна среща на градовете домакини на Джиро д'Италия

2156
Димитър Илиев. Снимка: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев приветства участниците в работната среща на градовете домакини на етапи от Джиро д'Италия в България.

„България е известна със своето гостоприемство. През последните години страната ни се утвърди като отличен домакин на спортни събития от най-висок ранг. Убеден съм, че с общите усилия на държавните институции, общините и всички партньори ще се справим отлично и с организацията на Джиро д'Италия у нас. Това е изключителна възможност не само да посрещнем едно от най-престижните състезания в световното колоездене, но и да представим красотата на България и спортния ѝ потенциал пред света. Благодаря ви за съдействието, партньорството и ангажираността към успешната подготовка и провеждане на това значимо събитие", заяви министър Илиев.

По време на работната среща бяха представени основните комуникационни и организационни аспекти, свързани с провеждането на събитието. Специален акцент беше поставен върху възможностите, които Джиро д'Италия предоставя чрез своята комуникационна платформа за популяризиране държавите домакини пред международната аудитория.

Димитър Илиев. Снимка: Министерство на спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание