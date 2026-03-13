Кабаков даде, отмени и пак даде дузпа за “Фиорентина”

Георги Кабаков отново се прочу на европейски мач. В добавеното време на “Фиорентина” - “Ракув” той даде дузпа за домакините при 1:1 за игра с ръка. По съвет на първия си помощник Мартин Маргаритов обаче извади нарушението извън наказателното поле. След това нашият рефер бе привикан от Драгомир Драганов и Никола Попов, за да види, че ръката всъщност е в пеналта и все пак даде 11-метровия, от който Гудмунсон донесе успеха на “Фиорентина”. Кабаков вдигна и един куп жълти картони в двубоя.

“Астън Вила” спаси английските отбори от невиждан в историята резил в евротурнирите. Тимът от Бирмингам постигна единствената победа в 9 двубоя. Останалото бяха само загуби и три равенства, като едното бе на “Кристъл Палас” в Лигата на конференциите.