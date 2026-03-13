Апостроф пратил фена на “Барселона” в Екзитър

Четири стадиона в Англия носят името на свети Яков

Един апостроф е причината фенът на “Барселона” да се окаже на около 560 километра от мястото, където любимците му играят в Шампионската лига срещу “Нюкасъл”. Той просто забравил да го напише в края на името на стадиона, на който трябвало да бъде, и вместо това се озовал на двубоя “Екзитър” - “Донкастър” от третото ниво на английския футбол. Срещу нечуван билет от 100 лири, което едва ли е плащано за двубой на домакините.

Името на стадиона на “Нюкасъл” се изписва с апостроф в края и така се произнася “Сейнт Джеймсис Парк”. Този в Екзитър се пише без апострофа и е само “Сейнт Джеймс”.

Дори приложението Google Maps реагира с грешната локация, когато не се сложи апострофът и те праща в Екзитър.

Реално обаче е имало доста повече възможности, където е можело да пристигне злополучният запалянко.

Още два стадиона в Англия носят името на свети Яков. Единият е в Бракли, а другият - в Олдършот, и също така приемат футболни мачове. Най-голямата грешка обаче може да се получи с кралската градина в Лондон, която също носи това име.

В крайна сметка фенът си прекарал доста добре на мача от третото ниво и дори се забавлявал, твърдят домакините.

Грешката била открита, когато той се насочил към трибуна “Адам Стансфийлд” и подал билета за 100 лири. Всички се стъписали.

Реално най-скъпият билет за мачовете на “Екзитър” този сезон 29 лири, или 2/3 по-евтино от тези за Шампионската лига.

“Един от доброволците дойде и ни обясни, че се е появил човек, който иска да гледа “Барселона”. Английският му не бе добър. Разбрахме, че е дошъл от Лондон. Според мен просто е написал името в телефона си и е следвал инструкциите. Беше малко посрамен. Но му дадохме билет и гледа мач на истинския “Сейнт Джеймс Парк”. И е добре дошъл на всеки един наш мач”, обясни Адам Спенсър, който отговаря за феновете в “Екзитър”.

Гафът на привърженика не е първият и няма да е последният с объркване на града. Преди години домакините на зимната олимпиада в Република Корея обявиха, че градът им се казва ПьонгЧанг, защото един куп хора си резервирали полети до столицата на КНДР. През 2021 г. огромна група фенове на Франция се озоваха в Букурещ вместо в Будапеща за двубой от младежкото европейско срещу Унгария. Или пък запалянковците на “Уест Хем”, които избраха да кацнат на летището Франкфурт-Хам, което е точно на 130 километра от стадиона на “Айнтрахт”.

Сега фенът със сигурност ще успее да гледа любимия “Барселона” в реванша с “Нюкасъл”, стига да се е сдобил с билет за “Камп Ноу”. И ще се надява любимците му да бият у дома, защото “Екзитър” падна с 0:1.