Самолет или телевизор за световното: емоцията на живо почва от 1500 евро

По-малко от 100 дни преди мондиала ФИФА е продала 2 от 7 млн. пропуска, но заявките са 500 млн.

Билет за финала е между 2030 до 6370 долара

По-малко от 100 дни до най-голямото спортно събитие на годината - световното първенство по футбол.

За първи път в историята мондиал ще се проведе в три държави - САЩ, Мексико и Канада.

Отборите ще бъдат 48, което означава, че мачовете ще са повече от обичайното, на което сме свикнали в последните десетилетия.

Общо срещите са 104 в 16 града.

В света има огромен брой

футболни

фанатици,

включително

и от България,

които са

готови на

всичко, за да

се докоснат

поне до 1 мач

от историческия мондиал. Дори с цените, които са към момента.

От месеци милиони запалянковци вече са направили цялата логистика - от самолетните билети през резервиране на хотели до закупуване на пропуски за срещите.

Всъщност, шансът да си вземеш билет за мондиала на разумна цена е все едно да удариш от лотарията.

Буквално. ФИФА пуска на 3 тура част от билетите, които са на поносима стойност. От световната централа обясниха, че само заявките са много пъти повече от общия брой зрители, посетили 964 мача в последните 22 издания, взети заедно, от 1930 г. насам. Общо пропуските за целия мондиал са 7 млн., а има 500 млн. заявки.

Тоест да си един от избраните и да вземеш евтино билет, си е цяло чудо. До момента ФИФА се похвали, че е продала почти 2 млн. пропуска.

Остава обаче последният прозорец, който ще стартира след края на плейофите, когато ще станат ясно и имената на последните участници на историческия мондиал.

Детайлна справка на “24 часа” показа, че

Мексико е

по-евтината

дестинация

от другите две страни на световното. Там разходите за храна, вътрешен транспорт и забавления са с 40-60% по-ниски, отколкото в САЩ.

Един от най-бюджетните варианти за българи е двубоят Южна Африка - Южна Корея в Монтерей. Евтин билет, при това от втора категория, може да се намира за около 120 евро.

Друга опция е Кабо Верде срещу Саудитска Арабия в Хюстън. Цените започват от 150 евро.

За споменатия мач вече в Монтерей между РЮА и Южна Корея на 24 юни разходите по полети и хотел са близо 1400 евро. С няколко прекачвания от София може да стигнем до мексикански град за около 900 евро. 5 нощувки пък добавят още около 500 към разходите. Така за цялото преживяване - пътуване, мач и няколко свободни дни, от България, би излязло малко над 1500 евро. Тук, разбира се, не влизат разходите от личен характер - ядене, пиене и шопинг.

Сметката за един мач,

но в САЩ или Канада,

излиза поне двойно

откъм самолетни билети и цени на пропуски за двубоя, било то и не от най-интересните.

Шансът да си сред късметлиите, които чрез томболата на ФИФА са получили възможност да си спечелят правото да купят билет за някой от мачовете, е пренебрежимо малък. Затова другият възможен вариант е чрез т.нар. посредници.

По света има десетки платформи, които предлагат пропуски за всякакви спортни събития - олимпийски игри, срещи от Шампионската лига, клубни първенства и, разбира се, световното. Българска компания също предлага подобна възможност.

Вече е ясно, че световното в САЩ, Мексико и Канада ще бъде най-скъпото. Не само като организация. Но и за феновете. Цените на билетите са в пъти по-скъпи от предишните първенства. Само за сравнение, на

световното в САЩ през

1994 г. най-евтиното

посещение на мач от

груповата фаза

бе 25 долара

А сега е 60, но за много скромен брой билети, които бяха пуснати от ФИФА след протестите срещу високите цени. И то само за феновете на страните, които ще играят на световното. Иначе от ФИФА предлагат в томболата си 3 категории билети според мястото на трибуните.

Третата е най-евтина - между 120 и 190 евро. Цените на следващата са от 270 до 400. А за първа, в която местата са най-добри, започват от 350 и стигат до 540 евро.

И не само това. Логично страните домакини надуват яко цените на хотелите по време на мондиала. И ако през май няколко дни, примерно 4 или 5, в обикновен хотел в Ню Йорк или Лос Анджелис, стойността на нощувките е под 1000 евро за целия престой, то около световното са двойно, че и тройно завишени. Същото е и със самолетните билети. При тях цените към и от САЩ, Мексико и Канада са в пъти повече, отколкото през април или май. Но това е стандартна процедура и за авиокомпании, и за хотели, когато някъде има концерт, фестивал или пък световно по футбол.

Номиналната стойност на билет за финала на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, варира от 2030 до 6370 долара - значителен скок в сравнение с финала на световното първенство през 2022 г. в Катар, където цените бяха в размер от 206 до 1607 долара.

Билетите за откриващия мач между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни на "Ацтека" струват 560 до 2735 долара в лотарията на ФИФА. За мач номер 1 от шампионата в чуждите последнически фирми цените на билетите са от 2 хил. до 55 хил. евро за цяла VIP ложа.

Разбира се, най-евтините са на последния ред, в ъгъла на стадиона и теренът е на няколкостотин метра. Гледка има, емоция се усеща. Но си далеч от шоуто. Важно е да се отбележи, че въпросните суми, поне за международните посредници, не са точни. Към тях се добавя и административна такса. Обикновено тя е малък процент от цената.

Билет през българска

компания излиза

малко по-скъп

За категория 3 (най-евтината) цената е близо 3 хил. евро. От категория 1, където гледката е идеална, може да чуеш виковете на играчи и т.н., цената е 5117 евро.

За финала вече е страшно. През посредници за категория 3 се искат над 5,5 хил. евро, като този път местата са зад вратите. Най-скъпите отиват на космическите 60 хил. евро на пропуск. Местата са във VIP ложите и се води категория 1 премиум. А в цената влизат подаръци, хранене, напитки и прочее.

Иначе за мачове в груповата фаза с участието на традиционно големите фаворити могат да се открият изгодни оферти.

Например за двубоя Германия - Кюрасао в Хюстън може да се намерят пропуски за около 400 евро. Подобни цени има и за срещи на Англия, Испания и Франция. Като отново трябва да добавим, че става дума за места от категория 3, или най-отгоре на стадионите.

За мачовете на Бразилия

и световния шампион

Аржентина пък започват

от 1000 евро,

като местата към момента са силно ограничени. Което е напълно логично с оглед на факта, че двете южноамерикански страни са близо до домакините на турнира.