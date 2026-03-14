Америка подготвя най-голямото шоу

Очакванията са за сериозен икономически подем, но се очакват проблеми заради войната с Иран, транспорта и по-скъпите услуги

Америка се готви да приеме най-якото световно първенство в историята - с рекордни инвестиции, милиони фенове, преобразени стадиони и футболна страст, донесена от цял свят.

Американците посрещат мондиала повече като организатори, отколкото като традиционна футболна нация. Но когато турнирът започне, те са готови да го превърнат в най-голямото шоу на планетата.

Между 11 юни и 19 юли 2026 г. светът ще бъде във футболна треска. За първи път мондиалът ще се проведе в три държави - САЩ, Канада и Мексико. САЩ вече са били домакин на световно първенство през 1994 г., но Мондиал 2026 обещава да бъде в пъти по-мащабен, по-глобален и по-амбициозен.

В САЩ 11 града с огромни стадиони вече са вложили стотици милиони долари в подготовката, подкрепени и от публично финансиране. Очакванията са за сериозен икономически подем - милиарди приходи и истински туристически бум.

Интересът към турнира се очаква да бъде рекорден:

- десетки милиони заявки за билети

- около 1–1,3 милиона международни посетители само в САЩ

- милиарди приходи за хотели, Airbnb и услуги.

Разбира се,

ентусиазмът

не е единодушен

Немалка част от американците се притесняват от гигантски задръствания, претоварен транспорт и рязко поскъпване на услугите. Скъпотията в Лос Анджелис вече се усеща осезаемо още от началото на годината. "Чудесно за туризма, кошмар за ежедневието", обобщават местни жители.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино (вдясно) ще влезе в историята с доста рекорди покрай това световно първенство. Но най-доволен е, че печалбите се вдигнаха с около 30%.

САЩ ще бъде основният домакин – с 11 града и 78 мача от общо 104, на ултрамодерни стадиони, които за мондиала ще бъдат преобразени от арени за американски футбол в истински футболни катедрали със специална естествена тревна настилка по стандартите на ФИФА.

Финалът ще бъде на MetLife Stadium край Ню Йорк, който е сред основните кандидати за най-глобалната сцена.

А как се готвят

Канада и Мексико?

Докато САЩ подготвят мащаба и шоуто, Канада и Мексико внасят традицията и емоцията.

Канада инвестира сериозно в стадионите си в Торонто и Ванкувър, модернизира транспортната инфраструктура и залага на прецизна организация. За канадците мондиалът е шанс да се утвърдят като нова футболна сила.

В Мексико подготовката е още по-емоционална. Стадион "Ацтека" ще стане първият в историята, който ще приеме мачове от три световни първенства. Там Мондиалът не е просто турнир, а национална гордост и празник, който се живее по улиците.

Така трите държави ще дадат различна енергия на турнира:

САЩ - мащаб и организация.

Канада - модерност и дисциплина.

Мексико - страст и футболна история.

Футболната

душа идва от юг

Най-силният пулс на това световно вече се усеща в латино общностите - особено в Лос Анджелис и Маями.

Тук футболът не се гледа - той се живее. За тези общности Мондиал 2026 не е просто турнир, а среща с детството, с родината и с емоцията.

Америка ще даде сцената.

Латино общностите ще дадат сърцето.

А светът ще гледа най-голямото футболно шоу в историята.

Официалната топка на световното TRIONDA се продава вече повече от година по цял свят.

Иран ли ще бойкотира, или САЩ няма да им дадат визи?

Ще играе ли Иран на Мондиал 2026? Това е въпросът, който все по-често се задава около предстоящото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Иран вече си осигури място на турнира след успешни квалификации в Азия, но напрежението между Техеран и Вашингтон хвърля сянка върху участието на отбора.

Основният проблем е визовият режим на САЩ за ирански граждани. За спортисти обикновено се правят изключения, но решението остава политическо.

ФИФА настоява всички класирали се отбори да играят. Ако обаче Иран се откаже от участие или не получи необходимите визи, мястото му ще бъде заето от следващия най-добре представил се отбор от азиатските квалификации - например Обединените арабски емирства. Появи се обаче и вариант с Италия като най-високопоставен отбор в ранглистата на ФИФА от некласиралите се.

Любопитни факти за световното:

Голяма жега

Част от мачовете ще се играят при много високи температури, особено в градове като Маями, Хюстън и Далас. ФИФА вече обсъжда допълнителни паузи за охлаждане на играчите.

Рекорден брой билети

Очаква се да бъдат продадени над 6 милиона билета – най-много в историята на световните първенства.

Най-дългите пътувания за фенове

Разстоянията между някои градове домакини са огромни. Например между Ванкувър и Маями има почти 4500 км, което означава полети от 6–7 часа дори вътре в рамките на турнира. Да не говорим за 8400-те км между най-северния град (Ванкувър) и най-южния (Мексико сити).

Най-големият стадион

Стадион MetLife край Ню Йорк побира над 82 000 зрители и е сред най-големите арени на турнира.

Футбол на височина

Някои мачове в Мексико ще се играят на над 2200 метра надморска височина, което може да бъде сериозно изпитание за играчите.

