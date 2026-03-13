Хамилтън остави Ким Кардашиян сама на оскарите

“Ферари” пускат “Макарена” в бокса, дразнят съперниците си с новото си крило

Луис Хамилтън ще пропусне връчването на наградите “Оскар” в неделя заради Гран при на Китай. Очакваше се точно там 7-кратният шампион във Формула 1 да официализира връзката си с риалити звездата Ким Кардашиян. Слуховете за това витаят от месеци, но нито един от двамата не е потвърдил. “Това са лични работи и не е ваша работа”, категоричен бе преди време пилотът.

Хамилтън е един от продуцентите на филма за Формула 1, който излезе по кината с Брад Пит в главната роля и е номиниран за “Оскар”. Той дори се появява за кратко в лентата.

Проблемът идва от това, че Гран при на Китай ще приключи около 3 часа сутринта спрямо Лос Анджелис. Следва поне 12,5 часа полет, а церемонията е 30 минути след това.

“Премислихме всички варианти и просто няма как да се стигне навреме. Малко ме е яд, особено, ако вземем награда”, коментира Луис Хамилтън в Китай след квалификацията за спринтовото състезание на пистата в Шанхайн.

Всичко там се превърна в битка за местата след “Мерцедес”. Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели по навик заеха първите две места, като разликата бе на близо секунда пред останалите.

След това пилотите на “Макларън” и “Ферари” се разминаха, като Ландо Норис изпревари Шарл Льоклер, а Оскар Пиастри - Хамилтън.

“Ферари” не използваха въртящото се задно крило, което бе показано на първата тренировка. Оказа се, че при него е доста трудно монтирането и не пасва много на трасето.

Италианците са кръстили нововъведението си “Макарена”. И започнаха да дразнят съперниците си, като пускат доста шумно хита в бокса си. Най-близо до тях са пилотите на “Ред Бул” и там силно се дразнели от това.

Очаква се в близките 48 часа от Формула 1 да обявят, че стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия няма да има този сезон заради конфликта в Близкия изток. Целият керван трябва да тръгне натам в средата на следващата седмица, а конфликтът все още е в пълна сила. Иран бомбардира съседите си и няма никакви гаранции, че войната ще спре. Това ще доведе до едномесечна пауза в календара.

Шефът на формулата Стефано Доменикали и на международната федерация Мохамед бин Сулайем били в непрекъсната връзка с организаторите и трябва да се решат няколко сложни казуса, като най-важният е с парите. Бахрейн плаща 40 милиона евро за старт, а Саудитска Арабия - 60 милиона плюс още 40 милиона като спонсорство от петролната си компания “Арамко”.

Решението да се отменят стартовете означава, че и Формула 2 остава без тестове в Бахрейн в края на март и старт на “Шахир”. Там обмислят някоя европейска писта да се включи в календара, за да бъде запълнена празнината. Защото след Бахрейн състезанието е чак в Монако, докато Формула 1 отива към Северна Америка.

Стана ясно, че “Мерцедес” смята да купи дял от “Алпин”, като вече са започнали преговори за придобиването на миноритарен пакет от акции. Така германците смятали да се извинят за скандала, който тресе клиентските им отбори. Оказа се, че за първото състезание в Австралия били доставени двигатели, които нямат нищо общо с тези на основния отбор. И повечето тимове имали сериозни проблеми.

Проблемите на “Кадилак”, “Астън Мартин” и “Уилямс” продължават с пълна сила и в Китай, като болидите на трите екипа са на последните места, а Серхио Перес дори не излезе от бокса. (24часа)