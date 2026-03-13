Мони Николов навехна глезен при победа за финал на редовния сезон в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния разпределител на България Мони Николов победи у дома "Яросвалич" с 3:0 (25:22, 27:25, 25:21) в среща от последният 30-и кръг на редовния сезон на руския волейболен елит.

В края на втората част нашето момче навехна при приземяване десния си глезен. До нейния край в ролята на плеймейкър влезе белгийският посрещач Сам Деру, който се завърна в игра, след като преди време бе диагностициран с онкологично заболяване.

Мони бе на терена за кратко в третия гейм, което показва, че не става дума за сериозна травма.

Тимът от Новосибирск завърши редовия сезон на четвърто място в класирането със 71 точки и така си гарантира директно място в четвъртфиналите на първенството без да минава през плейофите.