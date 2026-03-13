Лора с най-добро класиране в спринта, първа перфектна стрелба в световната купа за 18-годишната Райа

Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Лора Христова се класира на 21-о място в спринта на 7,5 километра в естонския зимен център Отепяе от световната купа по биатлон.

Българската биатлонистка, която през миналия месец спечели бронзов медал в индивидуалния старт на олимпийските игри в Милано/Кортина, направи един пропуск в двете стрелби. Това е най-доброто представяне на Христова в дисциплината спринт и второто най-добро в световната купа след 8-ото отново в индивидуалната дисциплина миналата седмица в Контиолахти (Фин).

Супер в Отепяе се представи 18-годишната Райа Аджамова, която замести болната Милена Тодорова. Във втория си старт от световната купа момичето от Троян записа първата си перфектна стрелба с 10 от 10 и се нареди 66-а. 19 секунди разделиха Райа от 60-ата позиция и първо участие в преследване за световната купа. 

Валентина Димитрова е 79-а (3 грешки), а Мария Здравкова - 80-а (4).

Французойката Жулия Симон спечели спринта.

