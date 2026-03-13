Сестри Стоеви пречупиха тайландки и са на 1/2-финал в Базел

Сестри Стоеви Снимка: фейсбук на федерацията

Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени и си осигуриха медал на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 300 в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под номер 5 в схемата, победиха Лин Фан Ху и Джън Юй-Чъе (Тайван) с 21:13, 13:21, 21:9 за 52 минути.

Двата дуета си размениха по един гейм, но в решителната трета част Стефани и Габриела Стоеви демонстрираха много силна игра и след 21:9 затвориха мача.

В спор за място на финала българките ще играят утре срещу И Цзин Ли и И До Ван (Китай).

Четете още

Още от Други спортове

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел