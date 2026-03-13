Моджтаба Хаменей бил сериозно обезобразен и не под...

Влади Зографски прескочи квалификацията в Осло

1940
Владимир Зографски Снимка: Ройтерс

Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанията от световната купа по ски скокове в Осло, 25-и от общо 30 кръга за индивидуалното класиране през сезона.

Българинът, който записа първия си подиум точно преди седмица в Лахти, завърши деня с 19-о постижение при 121 метра и 107.2 точки. Той завърши 0.6 точки пред най-добрия японски скачач Рьою Кобаяши, който все още е втори в генералното класиране.

В днешната квалификация имаше двама на първо място, тъй като Щефан Ембахер и Домен Превц завършиха с по 130 точки. Австриецът направи по-дългия скок със 134 метра и шест повече от носителя на световната купа. Анже Ланишек се класира на трето място с 5.9 точки пасив.

Първият рунд на скоковете в Осло е насрочен за събота от 18,45 българско време.

