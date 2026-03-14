Български национал с автогол и гол за 5 минути в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Фабиан Нюрнбергер се завърна след контузия за "Дармщат" във Втора бундеслига на Германия с изяви и в двата полюса.

При гостуването на "Магдебург" от 26-ия кръг той левият бранител вкара и двете попадения за ремито 1:1.

Нюрнбергер влезе на терена в 58-ата мин, заменяйки Фабиан Холанд. Само 4 по-късно той си вкара след рикошет в гърдите автогол и домакините поведоха с 1:0.

5 мин по-късно обаче от 20-ина метра централно срещу вратата на "Магдебург" националът ни стреля и отново след рикошет топката влетя във вратата.

Във временното класиране тимът му е на второ място с 49 точки. Лидер е "Шалке 04" с точка повече и мач по-малко.

Трети е "Елферсберг", за който играе друг национал - Лукас Петков, с 48.

Той загуби с 0:2 визитата си на "Гройтер Фюрт".

Петков пропусна дузпа срещу бившия си тим в 69-ата минута, когато прати топката над напречната греда.