Джордж Ръсел спечели и спринта в Китай

Джордж Ръсел продължава да показва, че има добър автомобил и се справя с новите правила във Формула 1.

Британецът спечели и първия спринт за сезона - в Китай. Пилотът на "Мерцедес" имаше проблеми само в първите обиколки, когато трябваше да се бори със състезателите на "Ферари", но след 6-ата, когато пак излезе начело, нещата приключиха.

Втори трети завършиха Шарл Льоклер и Луис Хамилтън от Скудерията, следвани от шампиона Ландо Норис с "Макларън". Носителят на 4 титли Макс Верстапен ("Ред Бул") е 9-и и не взе точка.