"Ферари" пристисна Ръсел, но той спечели спринта в Китай

Джордж Ръсел с "Мерцедес" спечели спринтово състезание в Китай, въпреки агресията на двамата пилоти на "Ферари" Луис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Първо Хамилтън го притисна и го задмина от трета редица още в първата обиколка и го задържа зад него до 14-ата обиколка. След това обаче гумите му сдадоха. Шарл Льоклер имаше шансове, но при рестарт след кола за сигурност заради Нико Хюлкенберг изпусна болида, което подари първото място на англичанина.

Съотборникът на Ръсел Андреа Кими Антонели направи ужасяващ старт и се оказа осми. След това се сблъска с Исак Хаджар, получи 10 секунди наказание и трябваше да се задоволи с петото място след двамата пилоти на "Ферари" и световния шампион Ландо Норис с "Макларън".