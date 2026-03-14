Повреда донесе рекорд във Формула 1 на Андреа Кими Антонели

Изненадваща повреда в болида на съотборника му в "Мерцедес" Джордж Ръсел позволи на Андреа Кими Антонели да подобри рекорд във Формула 1. Италианецът спечели първа позиция на старта в Китай на 19 години и 201 дни. Така прати в историята постижението на Себастиан Фетел, който на "Монца" през 2008 г. спечели поулпозишън на 21 години и 72 дни.

Екипът на "Мерцедес" успя да рестартира болида на Ръсел и той зае мястото до съотборника си. След тях се наредиха двете ферарита на Луис Хамилтън и Шарл Льоклер и двата макларъна на Оскар Пиастри и Ландо Норис.