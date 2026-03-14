Проучване: 54% от германците не се отказват от път...

Сабаленка с шанс да си отмъсти на Рибакина

Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка и Елена Рибакина се класираха за финала на тенис турнира от сериие WTA 1000  в Индиан Уелс, САЩ.

Тенисиската от Беларус победи с 6:3, 6:4 чехкинята Линда Носкова.

Рибакина, която е рускиня, но играе за Казахстан, се наложи със 7:5, 6:4 срещу украинката Елина Свитолина за час и 46 минути.

Родената в Москва тенисистка ще опита да спечели трети пореден финал срещу Сабаленка в последните шест месеца, след като вече направи това на годишните финали на през ноември и на откритото първенство на Австралия през януари.

Сабаленка, която има 16 победи в 17 двубоя през настоящия сезон, пък ще се опита да отмъсти на Рибакина за пораженията.

Четете още

Още от Тенис

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел