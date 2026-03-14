Сняг и мъгла отмениха супергигантския слалом за мъже в Куршевел

Снеговалеж, мъгла и неблагоприятна прогноза за времето в събота доведоха до отмяната на супергигантския слалом за мъже от световната купа по ски алпийски дисциплини във френския курорт Куршевел.

Този кръг беше добавен в календара след отмененото състезание преди две седмици в Гармиш-Партенкирхен, Германия. Още един супергигантски слалом е насрочен за неделя, когато швейцарецът Марко Одермат може да спечели титлата в дисциплината за четвърта поредна година.

Одермат се класира на трето място в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна Световна купа и трети последователен трофей в скоростната дисциплина. Той е начело и в класирането в гигантския слалом преди последното състезание от предстоящите финали за сезона в Квитфиел, Норвегия.