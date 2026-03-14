Австрийка със световната купа на гигантски слалом след 10 г. пауза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юлия Шайб (Австрия) спечели малката световна купа в гигантския слалом, след като тя взе победата в Оре (Швеция), а нейната конкурентка Камил Раст (Швейцария) не завърши. Раст водеше след първия манш, но направи грешка във втория.

Шайб, който вече е на 27 години, е първата австрийка от 10 години със световната купа в дисциплината след Ева Мария Брем през 2016 г.

Ема Айхер (Германия) навакса само 5 точки в генералното класиране на Микаела Шифрин (САЩ) след като завърши четвърта, но американката скочи 7 позиции до петото място. Така германката е на 120 точки от легендарната американка.

В неделя в Оре има и слалом, където Шифрин е недостижима този сезон.

Заради лошото време в Крушвел мъжкият супергигантски слалом бе отменен.