ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима членове на иракска милиция бяха убити при въ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22468851 www.24chasa.bg

Австрийка със световната купа на гигантски слалом след 10 г. пауза

2304
Юлия Шайб спечели световната купа на гигантски слалом. Снимка: Ройтерс

Юлия Шайб (Австрия) спечели малката световна купа в гигантския слалом, след като тя взе победата в Оре (Швеция), а нейната конкурентка Камил Раст (Швейцария) не завърши. Раст водеше след първия манш, но направи грешка във втория.

Шайб, който вече е на 27 години, е първата австрийка от 10 години със световната купа в дисциплината след Ева Мария Брем през 2016 г.

Ема Айхер (Германия) навакса само 5 точки в генералното класиране на Микаела Шифрин (САЩ) след като завърши четвърта, но американката скочи 7 позиции до петото място. Така германката е на 120 точки от легендарната американка. 

В неделя в Оре има и слалом, където Шифрин е недостижима този сезон.

Заради лошото време в Крушвел мъжкият супергигантски слалом бе отменен. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел