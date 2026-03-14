Ужасяващи стрелби в биатлона, Владо Илиев остана 41-и в преследването

Ужасяващите условия за стрелба в Отепя (Естония) се отразиха на най-добрия ни биатлонист Владимир Илиев и той остана 41-и в преследването за световната купа, като стартира 10-и. Владо завъртя цели 9 наказателни обиколки, което не бе толкова странно в състезанието. В тройката влязоха състезатели с по 5 пропуска, а имаше и такива, които не успяха да уцелят половината от 20-те си изстрела.

Победата взе Штурла Холм Легрейд (Норвегия), който успя единствен да стреля нормално, като направи само един пропуск в последното си влизане на стадиона и направо разгроми съперниците си. На 2:33,4 минути след него финишира Емилиен Жаклен (Франция) с 5 пропуска. С толкова Мартин Улдал (Норвегия) стана трети.

Реално стрелбата реши всичко, защото американецът Кембъл Райт с една грешка се изстреля до феноменалното за него четвърто място от 21-о на старта.