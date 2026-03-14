Вижте как майката на Никола Цолов посреща сина си шампион (Видео)

Майката на Никола Цолов го посрещна емоционално на летището във Валенсия, носейки плакат с надпис: "Никола, road to F1. Proud of you. Ти си моята гордост. Мамa, mum" и емотикони за любов и знамето на България. Мирослава Цолова го прегърна и го разцелува.

Никола Цолов е голямата надежда на България в света на бързите скорости, като от тази година се състезава във Формула 2. Само три състезателни уикенда отнеха на "Българския лъв" да се качи на най-високата стълба на подиума в Мелбърн и да вдигне високо купата.