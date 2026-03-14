ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22469478 www.24chasa.bg

Българката на паралимпийските игри с второ 16-о място

2164
Стела Янчовичина

Българската скиорка Стела Янчовичина се класира на 16-о място в женския слалом на паралимпийските игри, който се състоя в Кортина д'Ампецо. Българката завърши с време 2:08.42 минути от двата манша. Тя бе 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция напред след второто. Янчовичина завърши 16-а и в гигантския слалом преди два дни.

Шампионка в дисциплината стана рускинята Варвара Ворончинхина, която бе над всички с общо време 1:26.95 минута. Това е втори златен медал на паралимпийските игри за нея, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Ворончинхина спечели сребро на спускането и бронз в гигантския слалом.

Втора остана китайката Вънцзин Чжу, която остана на 1.49 секунда зад рускинята. Бронзовият медал остана за канадката Микаела Гослин.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

