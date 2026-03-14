От Гърция: България без капитана си в Индонезия

Ръководството на ПАОК (Солун) е приело със задоволство решението на селекционера на българския национален отбор по футбол Александър Димитров да не вика крилото Кирил Десподов за турнето в Индонезия, което започва на 23-и този месец, обявиха в Гърция, и по-точно сайтът newsit.gr.

Петкратният футболист номер 1 у нас се завърна в игра след две поредни контузии, които го извадиха за дълъг период от игра. Затова и в Солун са доволни.

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев също нямало да пътува за Индонезия.

Като част от подготовката за Лигата на нациите през есента националите ще играят контроли срещу Соломоновите острови на 27 март и срещу победителя от срещата на Индонезия и Сейнт Китс и Невис на 30 март.

У нас няма никаква информация за състава на Димитров за турнето, но в Гърция явно са наясно с някои детайли, или поне така твърдят.