Сестри Стоеви с бронз от Базел

2576
Сестри Стоеви Снимка: Фейсбук на федерацията

Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха бронзов медал на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 300 в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под номер 5 в схемата, загубиха на полуфиналите в оспорван мач от И Цзин Ли и И До Ван (Китай) с 21:15, 21:23, 16:21 за час и 23 минути на корта.

Стефани и Габриела Стоеви спечелиха убедително първия гейм, а във втория поведоха с 19:12, но съперничките им направиха силна серия след това. Те изравниха 21:21, но загубиха следващите две разигравания, а с това и втората част.

В третия гейм китайките водеха, българите успяха да намалят изоставането си на 16:18, но с три поредни точки Ли и Ван затвориха мача.

Четете още

Още от Други спортове

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел