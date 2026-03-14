Отпадания за Радо Янков в Канада и Влади Зографски в Осло

Тежкият ден на представителите ни в зимните спортове приключи с две отпадания на Радослав Янков и Владимир Зографски. Преди това заради стрелбата Владимир Илиев и Лора Христова останаха назад в преследванията в биатлона.

Янков, който бе единственият ни представител в паралелния гигантски слалом в Вал Сен Ком (Канада) остана на 27-ото място в квалификацията и не се класира за елиминациите в старта от световната купа по алпийски сноуборд.

Владимир Зографски прелетя само 118 метра в първия опит в старта от световната купа по ски скок в Осло (Норвегия). Така той зае 41-о място и не участва във вторите опити.