Несъстоятелен ЦСКА катастрофира в Разград, "червените" отново пред нулев сезон

ЦСКА май трябваше да послуша част от феновете си да прати юношите в Разград, вместо да се примери с мисълта, че поредната селекция не струва и стотинка. "Червените" бяха отнесени като бръмбар сламка от "Лудогорец" с 0:3, като за пореден сезон ще запишат нулева година. Защото с подобно представяне едва ли ще могат да се опънат на хегемона в 1/2-финалите за купата и ще им остане единствено надеждата за някакъв бараж за евротурнирите, но за целта трябва да са трети.

Видя се, че най-сериозният проблем на Христо Янев е защитата, която не е на ниво и за "В" група. Тя бе преодоляна с пас като в квартала на Ерик Маркус към Квадво Дуа в 31-ата минута. След това Теодор Иванов асистира перфектно на Петър Станич като игра нескопосано с глава, което е учудващо за 190-сантиметров играч и вместо да избие топката я прати към Лапоухов, а вратарят за пореден мач стоеше като мумия на голлинията си, вместо с една крачка да избие топката. И накрая дойде и дузпата за нескопосана намеса на Лумбард Делова, който ритна в коляното Руан Круз и нападателят отбеляза третото попадение.

ЦСКА трябва да е благодарен и на рефера Любослав Любомиров, който по незнайни причини не изгони Алехандро Пиедраита, който предизвика здраво меле след удар срещу Чочев.

Иначе "червените" успяха да опровергаят дори поговорката, че денят се познава от сутринта, като се предадоха след като имаха две добри положения в началото на двубоя, но всичко приключи за минути. Йоанис Питас пък удари гредата при 1:0 за Разград и това бе всичко.

Топселекцията на ЦСКА успя да отправи 1 (един) точен удар за целия двубой, което си е срамно.