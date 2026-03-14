Христо Янев след 0:3: ЦСКА не стоеше лошо в Разград, някои неща ни дават оптимизъм

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира загубата с 0:3 от шампиона "Лудогорец" в Разград:

„Мачът можеше да започне по различен начин за нас. Стартирахме добре, създадохме много добри ситуации и до 30-ата минута бяхме отборът, който владееше инициативата в мача. От този мач просто трябва да си извадим уроци и поуки от това, което се случи, и да не повтаряме грешките. Няма как да излезеш победител от мач срещу отбор с опита и класата на Лудогорец, ако не си вкараш ситуациите, които имаш в мача.

„Лудогорец" се възползва от възможностите, които имаше. Те са много опитен отбор, имат необходимата класа и се възползват от нашите слабости. Но за съжаление ние доста наивно подходихме в някои ситуации и дадохме тези възможности. Това е нещо, което трябва да променим. Предстоят ни много мачове с тях и трябва да подходим по коренно различен начин, за да можем да се поздравим с успех. Защото всички ние искаме, вярваме, че можем да го направим и работим само с тази цел.

Когато се изправят два добри отбора на терена, е нормално единият да се възползва от неточностите на другия. Днес това беше "Лудогорец" и ги поздравявам. Успяха по най-добрия начин да оползотворят шансовете, които ние им дадохме. Но трябва да бъдем честни и да признаем, че не стояхме лошо на терена. Напротив – нещата, които направихме във фаза атака, ситуациите, до които стигнахме, головите възможности ни дават оптимизъм за това, което предстои. Трябва да има малко повече увереност в атака, вяра в себе си и да знаем, че сме отбор, който създава ситуации. И важното е да ги реализираме."