Мъри Стоилов и Филип Кръстев изпуснаха победа в последната минута, "Гьозтепе" 6-и мач без успех

Филип Кръстев записа асистенция водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе", но тимът на Мъри завърши само 2:2 с "Алания у дома в 26-ия кръг на турския елит, след като допусна изравняване накрая.

Така „жълто-червените" от Измир остават без победа в шести пореден мач, събират с днешната точка 43 и остава 5-и.

Домакините откриха резултата още 7-ата минута, след като Жуан довкара спасена от вратаря на гостите дузпа. Наказателният удар за домакините дойде от фаул на бившия футболист на "Берое" Гаюс Макута, който фаулира Антъни Денис.

Вратарят Пауло Виктор отрази удара на Жуан, но нямаше шанс при добавката. В 15-ата обаче румънският национал Янис Хаджи изравни след чудесно изпълнение на свободен удар и при този резултат завърши първата част.

Кръстев се появи на терена в 57-ата минута на мястото на Алексис Антунеш и само две минути по-късно подаде за 2:1 – гол, който беше реализиран от Жандерсон. Кръстев пое топката в средата на терена и от място намери Жандерсон, който се вклини в защитата на гостите.

Националът можеше да вкара в 71-ата минута, но пропусна след подаване на Жандерсон. В 90-ата минута обаче гостите от Аланияспор стигнаха до равенството, след като Ибрахим Кая се възползва от подаване на Фидан Атълъ.