ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арда Гюлер вкара феноменално за "Реал" от 72 метра

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22470421 www.24chasa.bg

"Арсенал" с 9 т. аванс на върха в Англия след нов гаф на "Сити", Гуардиола пред сбогуване

Наказаният Пеп Гуардиола се държи за главата в ложата в Лондон. Снимка: Ройтерс

С късни попадения на Гьокереш (89) и Доуман (90+7) "Арсенал" за 2:0 у дома над "Евертън" направи поредна крачка към първа титла в английската Висша лига след 22 г.

Преследвачът на лондончани "Манчестър Сити" направи нов гаф със само 1:1 като гост на "Уест Хем". Мавропанос (31) откри за домакините. Бернардо Силва (35) изравни за "гражданите".

Така "Арсенал" води с 9. т. на върха пред втория "Сити", който е с мач по-малко.

В Англия вече тотално смятат, че това е последният сезон начело на манчестърци за Пеп Гуардиола. Фаворит за негов заместник е Енцо Мареска.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел