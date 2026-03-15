Арда Гюлер вкара феноменално за "Реал" от 72 метра

Съотборници поздравяват Арда Гюлер след феноменалното попадение. Снимка: Ройтерс

Турчинът Арда Гюлер вкара феноменален гол, за да оформи победата на "Реал" с 4:1 над "Елче" в Мадрид в среща от 28-ия кръг на испанската Примера дивисион.

Офанзивният халф видя, че вратарят на гостите Дитуро е излязъл напред и от 72 метра с прехвърлящ шут вкара топката в мрежата му.

Преди това Антонио Рюдигер (39), капитанът Феде Валверде (44) и Дийн Хаусен (66) вкараха за "Реал", а Мануел Моран (85) си набута автогол.

С успеха столичният гранд се приближи на 1 точка от лидера "Барселона", който днес приема "Севиля". 

