Френски ас казва сбогом на ските

Френският ас Алексис Пентюро обяви, че след финалите на световната купа, казва сбогом на кариерата си на скиор.

„Вероятно е подходящият момент", каза трикратният олимпийски медалист. „Знаех, че този сезон ще бъде последният."

Той претърпя серия от контузии в последните години.

34-годишният Пентюро е спечелил 34 състезания от световната купа, повече от половината в гигантски слалом, и е спечелил световната купа в генералното класиране през 2021 година.

„Петелът" има осем медала, включително три златни, от световни първенства.