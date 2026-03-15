ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френски ас казва сбогом на ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22470459 www.24chasa.bg

2540
Почетната стълбичка в Банско на комбинацията през 2019-а с Марсел Хиршер, Алекси Пентюро като победител и Стефан Хадалин. Снимки: БФСки

Френският ас Алексис Пентюро обяви, че след финалите на световната купа, казва сбогом на кариерата си на скиор.

„Вероятно е подходящият момент", каза трикратният олимпийски медалист. „Знаех, че този сезон ще бъде последният."

Той претърпя серия от контузии в последните години.

34-годишният Пентюро е спечелил 34 състезания от световната купа, повече от половината в гигантски слалом, и е спечелил световната купа в генералното класиране през 2021 година.

„Петелът" има осем медала, включително три златни, от световни първенства.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

