Задържаха двама за притежание на наркотици в Лом

Спорт по телевизията днес

Биатлонистките ни Мария Здравкова и Лора Христова ще участват днес в смесената щафет за световната купа в Отепяе заедно с Константин Василев и Владимир Илиев. Снимка: facebook.com/lora.hristova.5811

9,00 ч Формула 1, Гран при на Китай "Диема спорт" 3

9,55 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 2

10,15 ч Ски, СК (ж), слалом в Оре Eurosport 1

11,20 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 2

11,30 ч Ски, СК (м), супер Г в Куршвел Eurosport 1

12,00 ч Футбол, "Пирин" – "Вихрен" "Диема спорт"

12,00 ч Рали "Сафари" MAX sport 1

13,00 ч Баскетбол, "Жирона" – "Андора" "Диема спорт" 3

13,20 ч Биатлон, СК в Отепяе Eurosport 2

13,30 ч Баскетбол, "Бургос" – "Баскония" "Диема спорт" 2

13,25 ч Ски, СК (ж), слалом в Оре Eurosport 1

13,30 ч Футбол, "Верона" – "Дженоа" MAX sport 3

14,00 ч Футбол, "Сейнт Мирън" – "Рейнджърс" RING

14,20 ч Колоездене, "Тирено – Адриатико" Eurosport 2

14,30 ч Футбол, "Черно море" – "Монтана" "Диема спорт"

14,30 ч Футбол, "Шалке 04" - "Хановер 96" "Нова спорт"

14,40 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 1

15,00 ч Футбол, "Майорка" – "Еспаньол" MAX sport 4

15,25 ч Биатлон, СК в Отепяе Eurosport 1

16,00 ч Футбол, "Манчестър Ю" - "Астън Вила" "Диема спорт" 2

16,00 ч Футбол, "Кристал П" – "Лийдс" "Диема спорт" 3

16,00 ч Футбол, "Фейенорд" – "Екселсиор" RING

16,00 ч Футбол, "Пиза" – "Каляри" MAX sport 3

16,30 ч Футбол, "Вердер" - "Майнц 05" "Нова спорт"

16,45 ч Колоездене, Париж – Ница Eurosport 2

16,55 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 1

17,00 ч Футбол, "Берое" - "Левски" Диема спорт"

17,15 ч Футбол, "Барселона" – "Севиля" MAX sport 4

18,00 ч Волейбол, "Монца" – "Перуджа" MAX sport 1

18,30 ч Футбол, "Ливърпул" – "Тотнъм" "Диема спорт" 2

18,30 ч Футбол, "Фрайбург" – "Унион" "Нова спорт"

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

18,55 ч Сноуборд, СК във Вал Сен Ком Eurosport 1/БНТ 3

19,00 ч Волейбол, "Чивитанова" – "Тренто" MAX sport 2

19,00 ч NBA, "Оклахома С" – "Минесота" "Диема спорт" 3

19,30 ч Футбол, "Атромитос" – АЕК "Диема спорт"

19,30 ч Футбол, "Бетис" – "Селта" MAX sport 4

20,30 ч Футбол, "Щутгарт" – "Лайпциг" "Нова спорт"

22,30 ч Футбол, "Порто" – "Морейрензе" RING

21,30 ч NBA, "Кливланд" – "Далас" "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, "Лацио" – "Милан" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Рен" – "Лил" "Диема спорт" 3

22,00 ч Футбол, "Реал С" – "Осасуна" MAX sport 4

22,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2

23,00 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 2

1,00 ч Футбол, "Сан Хосе" – "Сиатъл" MAX sport 4

2,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Голдън Стейт" "Диема спорт" 3

