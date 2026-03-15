9,00 ч Формула 1, Гран при на Китай "Диема спорт" 3
9,55 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 2
10,15 ч Ски, СК (ж), слалом в Оре Eurosport 1
11,20 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 2
11,30 ч Ски, СК (м), супер Г в Куршвел Eurosport 1
12,00 ч Футбол, "Пирин" – "Вихрен" "Диема спорт"
12,00 ч Рали "Сафари" MAX sport 1
13,00 ч Баскетбол, "Жирона" – "Андора" "Диема спорт" 3
13,20 ч Биатлон, СК в Отепяе Eurosport 2
13,30 ч Баскетбол, "Бургос" – "Баскония" "Диема спорт" 2
13,25 ч Ски, СК (ж), слалом в Оре Eurosport 1
13,30 ч Футбол, "Верона" – "Дженоа" MAX sport 3
14,00 ч Футбол, "Сейнт Мирън" – "Рейнджърс" RING
14,20 ч Колоездене, "Тирено – Адриатико" Eurosport 2
14,30 ч Футбол, "Черно море" – "Монтана" "Диема спорт"
14,30 ч Футбол, "Шалке 04" - "Хановер 96" "Нова спорт"
14,40 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 1
15,00 ч Футбол, "Майорка" – "Еспаньол" MAX sport 4
15,25 ч Биатлон, СК в Отепяе Eurosport 1
16,00 ч Футбол, "Манчестър Ю" - "Астън Вила" "Диема спорт" 2
16,00 ч Футбол, "Кристал П" – "Лийдс" "Диема спорт" 3
16,00 ч Футбол, "Фейенорд" – "Екселсиор" RING
16,00 ч Футбол, "Пиза" – "Каляри" MAX sport 3
16,30 ч Футбол, "Вердер" - "Майнц 05" "Нова спорт"
16,45 ч Колоездене, Париж – Ница Eurosport 2
16,55 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 1
17,00 ч Футбол, "Берое" - "Левски" Диема спорт"
17,15 ч Футбол, "Барселона" – "Севиля" MAX sport 4
18,00 ч Волейбол, "Монца" – "Перуджа" MAX sport 1
18,30 ч Футбол, "Ливърпул" – "Тотнъм" "Диема спорт" 2
18,30 ч Футбол, "Фрайбург" – "Унион" "Нова спорт"
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
18,55 ч Сноуборд, СК във Вал Сен Ком Eurosport 1/БНТ 3
19,00 ч Волейбол, "Чивитанова" – "Тренто" MAX sport 2
19,00 ч NBA, "Оклахома С" – "Минесота" "Диема спорт" 3
19,30 ч Футбол, "Атромитос" – АЕК "Диема спорт"
19,30 ч Футбол, "Бетис" – "Селта" MAX sport 4
20,30 ч Футбол, "Щутгарт" – "Лайпциг" "Нова спорт"
22,30 ч Футбол, "Порто" – "Морейрензе" RING
21,30 ч NBA, "Кливланд" – "Далас" "Диема спорт"
21,45 ч Футбол, "Лацио" – "Милан" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Рен" – "Лил" "Диема спорт" 3
22,00 ч Футбол, "Реал С" – "Осасуна" MAX sport 4
22,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2
23,00 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 2
1,00 ч Футбол, "Сан Хосе" – "Сиатъл" MAX sport 4
2,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Голдън Стейт" "Диема спорт" 3