Италианец спечели във Ф1 след 20 години пауза

Италиански пилот триумфира във Формула 1 след пауза от 20 години. Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" спечели Гран при на Китай с огромна преднина пред съотборника си Джордж Ръсел. За последно Джанкарло Фисикела взе старт от Ф1 през 2006 г. в Малайзия. Кими се превърна и в най-младия италианец с успех в кариерата.

Антонели само допусна пореден слаб старт, като Луис Хамилтън дръпна в началото, но бързо бе задминат. Зад него Ръсел води малко по-дълга битка с Хамилтън и съотборника му във "Ферари" Шарл Льоклер, но успя да ги ликвидира малко след средата на състезанието.

Хамилтън все пак успя да стигне до подиума с преднина пред Льоклер и така записа първия си подиум като пилот на "Ферари".

Сензационно петото място бе заето от Оливър Беарман с "Хаас". След него в точките се наредиха Пиер Гасли с "Алпин", Лиам Лоусън с RB, Исак Хаджар с "Ред Бул", Карлос Сайнц с "Уилямс" и Франко Колапинто с втория болид на "Алпин".

Световните шампиони от "Макларън" прибраха болидите на Ландо Норис и Оскар Пиастри още преди старта и двамата не се появиха на пистата. Същата съдба имаха Габриел Бортолето от "Ауди" и Александър Албон от "Уилямс". След това отпаднаха двамата пилоти на "Астън Мартин" Ланс Строл и Фернандо Алонсо, а накрая отпадна и Макс Верстапен след проблеми с двигателя на "Ред Бул".

Съвсем очаквано бе обявено, че стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия през април няма да има заради войната в Иран.