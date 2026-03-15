ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски поведе листата на ДПС в Благоевград

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22471380 www.24chasa.bg

Одермат с още един кристален глобус, изравни легенди

Марко Одермат Снимка: Ройтерс

Марко Одермат спечели четвърти пореден малък кристален глобус в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона в тази дисциплина във Куршвел (Франция) беше отменено и няма да му се търси друга дата.

Швейцарецът води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки и не може да бъде настигнат в последното състезание в Квитфиел (Норвегия) следващия уикенд. За победа се дават 100 точки.

Така Одремта изравни легендите Пирмин Цурбриген (Швейц, 1986- 1990) и Херман Майер (Ав, 1997 - 2001), които също имат 4 поредни кристални глобуса в супер-Г. Догодина може да изравни Херминатора и Аксел Лунд Свиндал като най-успял в дисциплината. Те имат по пет малки световни купи в супер-Г. 

Одермат се класира трети в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна голяма световна купа и трета поредна в дисциплината.

Той е и начело в подреждането за гигантския слалом с 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) преди последното състезание от предстоящите финали в Квитфиел.

Марко Одермат Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел