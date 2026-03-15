Одермат с още един кристален глобус, изравни легенди

Марко Одермат спечели четвърти пореден малък кристален глобус в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона в тази дисциплина във Куршвел (Франция) беше отменено и няма да му се търси друга дата.

Швейцарецът води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки и не може да бъде настигнат в последното състезание в Квитфиел (Норвегия) следващия уикенд. За победа се дават 100 точки.

Така Одремта изравни легендите Пирмин Цурбриген (Швейц, 1986- 1990) и Херман Майер (Ав, 1997 - 2001), които също имат 4 поредни кристални глобуса в супер-Г. Догодина може да изравни Херминатора и Аксел Лунд Свиндал като най-успял в дисциплината. Те имат по пет малки световни купи в супер-Г.

Одермат се класира трети в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна голяма световна купа и трета поредна в дисциплината.

Той е и начело в подреждането за гигантския слалом с 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) преди последното състезание от предстоящите финали в Квитфиел.