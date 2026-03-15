Националите по плуване подкрепиха баскетболистките във важния им мач срещу Украйна

Националните ни състезатели по плуване, които са на лагер в Пловдив, подкрепиха женския баскетболен отбор на България в европейската квалификация срещу Украйна. В зала "Колодрума" момичетата на Таня Гатева постигнаха убедителен успех с 81:66, а на трибуните бяха и плувците от различните възрастови групи, съобщиха от федерацията.

След края на срещата главният треньор на националните отбори по плуване Кристиян Минковски и неговите състезатели поздравиха баскетболистките и им пожелаха успех, и в следващия двубой срещу Черна гора. В агитката за мача на "лъвиците" бяха Петър Мицин и Йосиф Миладинов, както и по-младите ни плувци, които се подготвят за участие в Международните турнири "Мултинейшън".