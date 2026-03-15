Мъри Стоилов: Футболът понякога ти отнема, понякога ти дава

Станимир Стоилов коментира равенството 2:2 на водения от него "Гьозтепе" у дома срещу "Алания". Гостите изравниха в добавеното време. Така тимът на Мъри вече 6-и мач няма победа.

"Мачът беше труден и за двата отбора. Мога да кажа, че се получи добър мач. Вкарахме два гола и създадохме още две или три чисти положения. Трябваше да реализираме трети гол от тях и да затворим мача. Грешка в последните секунди доведе до равенството. Това е футболът. Ако не се възползваш от положенията си, за съжаление, футболът те наказва.

Да допуснеш гол в 97-ата минута или може би дори малко след това е неприемливо за мен. Загубихме владение на топката и бяхме хванати извън позиция и допуснахме гол. Това беше голяма грешка от наша страна.

Освен това, мисля, че изиграхме добър мач по отношение на агресия и решителност. Особено през второто полувреме бяхме по-добри в защита. Заслужавахме трите точки, но както казах преди, футболът е такъв. Понякога ти отнема, понякога ти дава. Днес, за съжаление, наказа нас", сподели Стоилов.