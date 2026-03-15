Ясни са 1/4-финалите в мъжкия ни волейбол

След края на редовния сезон в мъжкия ни волейбол, спечелен от шампиона "Левски", станаха двойките за четвъртфиналните плейофи.

"Сините" срещат 8-ия "Монтана". Вторият в класирането "Локомотив Авиа" (Пловдив) се изправя срещу седмия "Пирин" (Разлог).

Третият "Нефтохимик" и шестият "Дея" оформят бургаско дерби.

Четвъртият ЦСКА среща завършилия на пета позиция "Берое".

Сблъсъците започват на 21 март (събота) за първите две двойки (1-8 и 4-5), а на 22 март (неделя) за останалите две (2-7 и 3-6).

Вторите двубои са на 24 и 25 март (вторник и сряда), евентуалните трети срещи са на 27 и 28 март (петък и събота).